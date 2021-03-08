МВД Украины сообщило о «сильном ударе» по России

Закрытие украинских оппозиционных телеканалов стало «ударом и потрясением» для России, сообщил телеканалу «Обозреватель» советник главы МВД страны Валерий Поцелуйко.

Начал вещание новый украинский телеканал на базе попавших под санкции СМИ

Он назвал такие шаги украинского президента «мощными». «Закрытие каналов Медведчука и Козака — это удар по их инструменту влияния в Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России», — сказал Поцелуйко.

Санкции сроком на пять лет против каналов «112.Украина», NewsOne и ZIK были введены 2 февраля для борьбы с «чужеродной пропагандой». Телеканалы прекратили эфирное вещание, однако остались доступны на YouTube. Кроме того, под санкции попал их владелец, депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак.

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