МВД Украины сообщило о «сильном ударе» по России
Закрытие украинских оппозиционных телеканалов стало «ударом и потрясением» для России, сообщил телеканалу «Обозреватель» советник главы МВД страны Валерий Поцелуйко.
Он назвал такие шаги украинского президента «мощными». «Закрытие каналов Медведчука и Козака — это удар по их инструменту влияния в Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России», — сказал Поцелуйко.
Санкции сроком на пять лет против каналов «112.Украина», NewsOne и ZIK были введены 2 февраля для борьбы с «чужеродной пропагандой». Телеканалы прекратили эфирное вещание, однако остались доступны на YouTube. Кроме того, под санкции попал их владелец, депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак.
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