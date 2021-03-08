МВД Украины сообщило о «сильном ударе» по России

Он назвал такие шаги украинского президента «мощными». «Закрытие каналов Медведчука и Козака — это удар по их инструменту влияния в Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России», — сказал Поцелуйко.

Санкции сроком на пять лет против каналов «112.Украина», NewsOne и ZIK были введены 2 февраля для борьбы с «чужеродной пропагандой». Телеканалы прекратили эфирное вещание, однако остались доступны на YouTube. Кроме того, под санкции попал их владелец, депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак.

