МВД Сербии: В протестах в Белграде приняли участие до 27 тыс. человек

В сербском Белграде в протестах против добычи лития приняли участие от 24 до 27 тысяч человек. Об этом сообщил вице-премьер-министр республики и министр внутренних дел Ивица Дачич.

По информации ведомства, митинг на площади Теразие был мирным, однако после него организаторы начали нарушать общественный порядок и блокировать международный транспорт.

Дачич подчеркнул, что совершившим преступные деяния участникам акции будут предъявлены обвинения в уголовных преступлениях.

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10 августа в Белграде несколько тысяч человек вышли на улицы, выступая против открытия рудника по добыче содержащего литий минерала ядарит. Митингующие перекрыли международную трассу Будапешт-Салоники.

В июле сербские власти разрешили проект по добыче лития на реке Ядар. Оппозиция считает, что в связи с этим Сербия превратится в «дешевую сырьевую колонию».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия предупредила руководство страны о готовящемся госперевороте, передает RT.

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ФОТО: соцсети / Aleksandar Šapić
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