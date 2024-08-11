МВД Сербии: В протестах в Белграде приняли участие до 27 тыс. человек
В сербском Белграде в протестах против добычи лития приняли участие от 24 до 27 тысяч человек. Об этом сообщил вице-премьер-министр республики и министр внутренних дел Ивица Дачич.
По информации ведомства, митинг на площади Теразие был мирным, однако после него организаторы начали нарушать общественный порядок и блокировать международный транспорт.
Дачич подчеркнул, что совершившим преступные деяния участникам акции будут предъявлены обвинения в уголовных преступлениях.
10 августа в Белграде несколько тысяч человек вышли на улицы, выступая против открытия рудника по добыче содержащего литий минерала ядарит. Митингующие перекрыли международную трассу Будапешт-Салоники.
В июле сербские власти разрешили проект по добыче лития на реке Ядар. Оппозиция считает, что в связи с этим Сербия превратится в «дешевую сырьевую колонию».
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия предупредила руководство страны о готовящемся госперевороте, передает RT.
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