МВД России: Белоруссия объявила Тихановскую в межгосударственный розыск
МВД России заявило, что Белоруссия объявила экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за «призывы к свержению конституционного строя».
Ранее в российском правоохранительном ведомстве опровергли возбуждение уголовного в отношении Тихановской. Как пояснили в пресс-центре МВД, включение Тихановской в базу розыска на сайте ведомства связано с ведением межгосударственного информационного банка. Такой банк по обмену информацией функционирует в рамках СНГ.
Сейчас в МВД уточнили агентству РИА Новости, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск полицией Белоруссии за «призывы к свержению конституционного строя».
Ранее сама Тихановская заявила, что не в курсе, что замешана «в каком-то криминальном деле» в Белоруссии или России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru