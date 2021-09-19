МВД РФ: Значимых проблем на голосовании в Госдуму не зафиксировано

МВД России не зафиксировало серьезных нарушений во время голосования на выборах в Государственную думу, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Михаил Давыдов.

ЦИК признал недействительными бюллетени в 14 субъектах

«На текущий момент значимые проблемы у нас отсутствуют», - сказал он на брифинге в ЦИК РФ.

По данным МВД РФ, более 5 тыс. различных нарушений зарегистрировано с начала избирательной кампании.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова поручила уволить председателя территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае после выявленного нарушения на избирательном участке в Пятигорске. Об этом пишет ТАСС.

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Фото: Free Wind/Фотобанк Лори
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