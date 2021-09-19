МВД РФ: Значимых проблем на голосовании в Госдуму не зафиксировано
МВД России не зафиксировало серьезных нарушений во время голосования на выборах в Государственную думу, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Михаил Давыдов.
«На текущий момент значимые проблемы у нас отсутствуют», - сказал он на брифинге в ЦИК РФ.
По данным МВД РФ, более 5 тыс. различных нарушений зарегистрировано с начала избирательной кампании.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова поручила уволить председателя территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае после выявленного нарушения на избирательном участке в Пятигорске. Об этом пишет ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+40 503 / сут.
Умерли
198 тыс.+1 592 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+29 665 / сут.
- Явка на онлайн-голосовании в Москве установила новый рекорд - 95 процентов
- МВД РФ: Значимых проблем на голосовании в Госдуму не зафиксировано
- В Туве врио главы республики Ховалыг набирает 97,82% голосов
- ЦИК: В Хабаровском крае лидирует врио губернатора Дегтярев
- Навальный не участвовал в голосовании на выборах в Госдуму
- Депардье во Франции проголосовал на выборах в Госдуму
- Явка на выборах в Москве превысила 43 %
- В Москве зафиксировали рекордную явку на онлайн-голосование
- Байден и Макрон договариваются о переговорах на фоне кризиса из-за подлодок
- Ученый назвал категорию людей, неуязвимых перед COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru