МВД РФ: Значимых проблем на голосовании в Госдуму не зафиксировано

«На текущий момент значимые проблемы у нас отсутствуют», - сказал он на брифинге в ЦИК РФ.

По данным МВД РФ, более 5 тыс. различных нарушений зарегистрировано с начала избирательной кампании.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова поручила уволить председателя территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае после выявленного нарушения на избирательном участке в Пятигорске. Об этом пишет ТАСС.

