МВД РФ объявило в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса
Главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса объявили в России в розыск. Его карточка появилась в базе розыска МВД России.
Сообщается, что министр внутренних дел республики разыскивается по статье УК, однако не указывается, по какой именно.
В феврале в базе розыска МВД России уже появились премьер-министр Эстонии Кая Каллас, государственный секретарь Таймар Петеркоп и глава Минкультуры Литвы Симонас Кайрис. Дела против европейских чиновников связаны со сносом памятников советского периода: в Кремле заявили о надругательстве над исторической памятью. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии НСН заявила, что «это только начало».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ раскрыли подробности завещания актера Мэттью Перри
- МВД РФ объявило в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса
- Школьников Курска переведут на дистанционное обучение до 15 марта
- Опрос: 42% россиян моложе 25 лет предпочитают покупать брендовые вещи
- Украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода
- Российские пограничники покинут аэропорт Звартноц до 1 августа
- В Минобороны заявили об освобождении населенного пункта Невельское в ДНР
- Союз дачников: В марте можно начать сеять в ящиках томаты, перцы и баклажаны
- Туктамышева рассказала, что заставит ее возобновить карьеру
- Психотерапевт заявила, что изоляция и стресс могут привести к деменции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru