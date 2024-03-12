МВД РФ объявило в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса

Главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса объявили в России в розыск. Его карточка появилась в базе розыска МВД России.

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Сообщается, что министр внутренних дел республики разыскивается по статье УК, однако не указывается, по какой именно.

В феврале в базе розыска МВД России уже появились премьер-министр Эстонии Кая Каллас, государственный секретарь Таймар Петеркоп и глава Минкультуры Литвы Симонас Кайрис. Дела против европейских чиновников связаны со сносом памятников советского периода: в Кремле заявили о надругательстве над исторической памятью. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии НСН заявила, что «это только начало».


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ФОТО: ТАСС / EPA / Radek Pietruszka
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