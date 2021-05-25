МВД РФ исключило Тихановскую из списка разыскиваемых лиц

При попытке найти Тихановскую в базе розыска на сайте ведомства система выдает сообщение о том, что информации по этому запросу нет.

В октябре МВД РФ заявило, что Белоруссия объявила Тихановскую в межгосударственный розыск за «призывы к свержению конституционного строя». Оппозиционер была включена в базу розыска российского ведомства, поскольку в рамках СНГ функционирует межгосударственный информационный банк.

