МВД РФ исключило Тихановскую из списка разыскиваемых лиц

Оппозиционер, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская больше не указана в базе данных лиц, разыскиваемых МВД России.

Тихановская заявила, что Протасевичу могут ввести «сыворотку правды»

При попытке найти Тихановскую в базе розыска на сайте ведомства система выдает сообщение о том, что информации по этому запросу нет.

В октябре МВД РФ заявило, что Белоруссия объявила Тихановскую в межгосударственный розыск за «призывы к свержению конституционного строя». Оппозиционер была включена в базу розыска российского ведомства, поскольку в рамках СНГ функционирует межгосударственный информационный банк.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:РозыскСветлана ТихановскаяМВД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры