МВД РФ исключило Тихановскую из списка разыскиваемых лиц
Оппозиционер, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская больше не указана в базе данных лиц, разыскиваемых МВД России.
При попытке найти Тихановскую в базе розыска на сайте ведомства система выдает сообщение о том, что информации по этому запросу нет.
В октябре МВД РФ заявило, что Белоруссия объявила Тихановскую в межгосударственный розыск за «призывы к свержению конституционного строя». Оппозиционер была включена в базу розыска российского ведомства, поскольку в рамках СНГ функционирует межгосударственный информационный банк.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru