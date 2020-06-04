МВД нашло на даче врага Лукашенко 900 тысяч долларов
Сотрудники МВД Белоруссии в ходе обыска на даче оппозиционного блогера Сергея Тихановского нашли 900 тысяч долларов и радиостанции. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
«С санкции прокуратуры, в присутствии понятых и матери Тихановского обнаружены радиостанции, финансово-хозяйственные документы, печати субъекта хозяйствования, машинка для счета денег и сами деньги - 900 тысяч долларов США», - написала она.
Сергей Тихановский — популярный в Белоруссии блогер, жестко критикующий президента республики Александра Лукашенко. Он намеревался принять участие в президентской кампании, однако не смог подать документы из-за ареста. В результате в президенты выдвинулась его супруга — Светлана Тихановская.
В результате в Минске и других крупных городах выстраивались километровые очереди из граждан, которые хотели поставить подпись за выдвижение супруги блогера. Выборы президента республики пройдут 9 августа.
Накануне, 3 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко распустил кабинет министров. Свое решение глава государства объяснил тем, что это «необходимо» для жителей республики, отмечает РИА ФАН.
Новым премьером-министром Лукашенко сегодня назначил бывшего председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко, отмечает «Свободная пресса».
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