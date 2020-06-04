МВД нашло на даче врага Лукашенко 900 тысяч долларов

Сотрудники МВД Белоруссии в ходе обыска на даче оппозиционного блогера Сергея Тихановского нашли 900 тысяч долларов и радиостанции. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.



«С санкции прокуратуры, в присутствии понятых и матери Тихановского обнаружены радиостанции, финансово-хозяйственные документы, печати субъекта хозяйствования, машинка для счета денег и сами деньги - 900 тысяч долларов США», - написала она.