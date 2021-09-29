МВД Белоруссии заявило о жестком ответе на убийство сотрудника КГБ

Замминистра внутренних дел Белоруссии Николай Карпенков заявил о жестком ответе на убийство сотрудника Комитета госбезопасности, передате РИА Новости.

Накануне сотрудник КГБ Белоруссии погиб во время операции по поиску лиц, связанных с террористической деятельностью. Комитет выполнял отработку адресов, в одной из квартир в отношении силовиков был открыт огонь. Сотрудник КГБ умер на месте от полученных ранений.

По словам Карпенкова, ответ на убийство будет «адекватным, законным и абсолютно последовательным». Он отметил, что что при сопротивлении террористов, они будут ликвидированы. «Если мы не увидим поднятых рук, враг будет уничтожен», - приводит слова замминистра агентство.

