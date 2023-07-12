МВД Белорусии: Спецназ будет тренироваться вместе с ЧВК «Вагнер»

Белорусские подразделения спецназа и бойцы ЧВК «Вагнер» будут вместе заниматься боеподготовкой. Такое заявление сделал замминистра внутренних дел Белоруссии Николай Карпенков, слова которого приводит Sputnik.

Белый дом усомнился в передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

Он отметил, что сегодня проходят переговоры с представителями ЧВК «Вагнер» по этой теме.

Президент Александра Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие в страну главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Ранее сообщалось о начале строительства лагеря для частной военной компании в Могилевской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:БелоруссияЧВК "Вагнер"

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