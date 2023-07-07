Белый дом усомнился в передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

В администрации президента США допустили, что частная военная компания «Вагнер» не будет передислоцироваться в Белоруссию, сообщает ТАСС.

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В Белом доме усомнились в переходе бойцов ЧВК на территорию Белоруссии. Вопрос о передислокации в республику остается открытым, отметили в пресс-службе американской администрации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что ЧВК могут задействовать для обороны государства. Советник главы Минобороны страны Леонид Касинский позже сообщил, что бойцы «Вагнера» не прибыли в лагеря на территории республики..

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за перемещениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
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