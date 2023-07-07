Белый дом усомнился в передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
В администрации президента США допустили, что частная военная компания «Вагнер» не будет передислоцироваться в Белоруссию, сообщает ТАСС.
В Белом доме усомнились в переходе бойцов ЧВК на территорию Белоруссии. Вопрос о передислокации в республику остается открытым, отметили в пресс-службе американской администрации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что ЧВК могут задействовать для обороны государства. Советник главы Минобороны страны Леонид Касинский позже сообщил, что бойцы «Вагнера» не прибыли в лагеря на территории республики..
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за перемещениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рублев сыграет с Бубликом в четвертом круге Уимблдона
- Белый дом: США передадут истребители F-16 Украине еще до конца конфликта с Россией
- Белый дом усомнился в передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
- США исключили членство Украины в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе
- Белый дом: США передадут Украине кассетные боеприпасы
- Затор у Крымского моста со стороны Керчи ликвидировали
- Белый дом: США пока не приняли решение о поставках Украине ракеты ATACMS
- Сенатор Грэм потребовал принять резолюцию о членстве Украины в НАТО
- Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом
- ФАС предложила повысить тарифы на газ на 8%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru