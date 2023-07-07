Белый дом усомнился в передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

В Белом доме усомнились в переходе бойцов ЧВК на территорию Белоруссии. Вопрос о передислокации в республику остается открытым, отметили в пресс-службе американской администрации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что ЧВК могут задействовать для обороны государства. Советник главы Минобороны страны Леонид Касинский позже сообщил, что бойцы «Вагнера» не прибыли в лагеря на территории республики..

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за перемещениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, передает «Радиоточка НСН».

