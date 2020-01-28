Мутко назначили гендиректором компании «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер России Виталий Мутко получил пост генерального директора государственной компании «Дом.РФ».

Ранее он новой должности Мутко сообщил ряд Telegram-каналов. В свою очередь источник в компании подтвердил РИА Новости, что эта информация соответствует действительности.

АО «Дом.РФ» до марта 2018 года называлось Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Оно было создано правительством для развития отечественного рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства.

