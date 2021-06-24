«Можем бомбить». МИД РФ прокомментировал инцидент с эсминцем у берегов Крыма

Москва предупредила всех, кто пойдет на провокации, подобные инциденту с британским эсминцем Defender у берегов Крыма о «тяжелейших последствиях». Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

«Бомбометания» в Twitter. Проход британского эсминца возле Крыма вызвал скандал

«Если коллеги не понимают, что такое границы России, мы можем бомбить», - цитирует его ТАСС.

Инцидент произошел накануне. Эсминцем Defender ВМС Великобритании нарушил российскую границу в Черном море, войдя в территориальное море в районе мыса Фиолент, передает РИА ФАН. Российское военное ведомство вынуждено было отреагировать предупредительной стрельбой и сброшенными бомбами по курсу движения корабля.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Черное МореМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры