«Можем бомбить». МИД РФ прокомментировал инцидент с эсминцем у берегов Крыма

«Если коллеги не понимают, что такое границы России, мы можем бомбить», - цитирует его ТАСС.

Инцидент произошел накануне. Эсминцем Defender ВМС Великобритании нарушил российскую границу в Черном море, войдя в территориальное море в районе мыса Фиолент, передает РИА ФАН. Российское военное ведомство вынуждено было отреагировать предупредительной стрельбой и сброшенными бомбами по курсу движения корабля.