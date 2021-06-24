«Можем бомбить». МИД РФ прокомментировал инцидент с эсминцем у берегов Крыма
Москва предупредила всех, кто пойдет на провокации, подобные инциденту с британским эсминцем Defender у берегов Крыма о «тяжелейших последствиях». Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
«Если коллеги не понимают, что такое границы России, мы можем бомбить», - цитирует его ТАСС.
Инцидент произошел накануне. Эсминцем Defender ВМС Великобритании нарушил российскую границу в Черном море, войдя в территориальное море в районе мыса Фиолент, передает РИА ФАН. Российское военное ведомство вынуждено было отреагировать предупредительной стрельбой и сброшенными бомбами по курсу движения корабля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru