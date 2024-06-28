Москва выразила протест Токио в связи с предстоящими учениями у границ России
Россия выразила протест Японии в связи с планами проведения военных учений у российских границ, сообщили в МИД.
Ведомство подчеркнуло, что 28 июня был выражен решительный протест посольству Японии в России в связи с планами японских властей провести с 19 по 25 июля совместные военные учения с Германией и Испанией на острове Хоккайдо.
Министерство заявило о недопустимости провокаций у дальневосточных границ России, которые, как утверждается, осуществляются в сотрудничестве с странами-членами НАТО. В ведомстве подчеркнули, что такая активность расценивается как потенциальная угроза.
В МИД подчеркнули, что политика администрации премьер-министра Фумио Кисиды может привести к усилению напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Там также предупредили Японию о возможных контрмерах для укрепления обороноспособности и защиты суверенитета России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru