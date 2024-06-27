Республика Корея, США и Япония начали учения Freedom Edge

Первые «трехсторонние учения в нескольких пространствах» Южной Кореи, США и Японии Freedom Edge начались в международных водах южнее острова Чеджудо. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Республики Корея.

Маневры продлятся до 29 июня. В них будут участвовать самолеты, вертолеты и корабли, в том числе авианосец США «Теодор Рузвельт» и эсминец республики «Соэ Рю Сон Рен».

По данным Yonhap, стороны отработают противоракетную и противовоздушную оборону, борьбу с подводными лодками, перехват противника на море. Кроме того, специалисты из Южной Кореи, США, Японии проведут тренировки в киберсфере.

Ранее Тихоокеанский флот РФ объявил об учениях в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей, которые завершатся 28 июня, напоминает «Свободная пресса».

