Москва получила просьбу Армении о помощи в обострении с Азербайджаном

Москва получила обращение Еревана с призывом способствовать урегулированию ситуации на границе Армении с Азербайджаном в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Это подтвердили в министерстве иностранных дел России.

Как подчёркивают на Смоленской площади, российская сторона тесно контактирует в данной ситуации с обеими сторонами. В МИД выразили крайнюю озабоченность в связи с резким обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе в ночь на вторник.

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Во внешнеполитическом ведомства РФ исходят из того, что все спорные проблемы между двумя закавказскими республиками должны решаться только путём переговоров и политических договорённостей. Москва призвала Баку и Ереван воздержаться от дальнейшей эскалации на границе.

МИД подтвердил, что Армения и Азербайджан при посредничестве РФ договорились о прекращении огня с 09:00 мск (10:00 в Ереване и Баку).

Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обострении обстановки на границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели не менее 49 военных в ходе ночных боестолкновений, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сейчас, по словам премьера, интенсивность боев спала.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:АзербайджанАрменияМИД
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