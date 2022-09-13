Москва получила просьбу Армении о помощи в обострении с Азербайджаном

Москва получила обращение Еревана с призывом способствовать урегулированию ситуации на границе Армении с Азербайджаном в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Это подтвердили в министерстве иностранных дел России.

Как подчёркивают на Смоленской площади, российская сторона тесно контактирует в данной ситуации с обеими сторонами. В МИД выразили крайнюю озабоченность в связи с резким обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе в ночь на вторник.