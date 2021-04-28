Москва объявила о высылке четырех дипломатов стран Прибалтики
В семидневный срок территорию России должны будут покинуть четыре сотрудника посольств стран Балтии. Об этом сообщили в МИД РФ. В ведомстве уточнили, что персонами нон грата объявлены два сотрудника посольства Литвы и по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии.
В МИД РФ пояснили, что высылка дипломатических сотрудников стала ответом на высылку российских дипломатов из этих стран. Ведомство объявило представителям этих государств «решительный протест».
Ранее сегодня в МИД РФ были вызваны послы Эстонии, Латвии и Литвы, передает RT.
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