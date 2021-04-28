Москва объявила о высылке четырех дипломатов стран Прибалтики

В МИД РФ пояснили, что высылка дипломатических сотрудников стала ответом на высылку российских дипломатов из этих стран. Ведомство объявило представителям этих государств «решительный протест».

Ранее сегодня в МИД РФ были вызваны послы Эстонии, Латвии и Литвы, передает RT.



