Москва обеспокоена действиями Осло на Шпицбергене

В российском МИДе заявили, что действия Норвегии по милитаризации архипелага противоречат духу Договора 1929 года о его мирном использованием.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, организация визита норвежского военного корабля на архипелаг является очередным шагом королевства в череде последовательных действий по включению этой территории в сферу национального военного строительства, а также противоречит декларируемой Осло цели сохранения низкой напряженности в высоких широтах

Ранее в СМИ появилась информация о состоявшемся недавно заходе в один из портов на Шпицбергене фрегата ВМС Норвегии "Тур Хейердал".

