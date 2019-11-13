Москва направила ноту Лондону из-за высказывания британского генерала о РФ

13 ноября 201923:41

Российское посольство в Лондоне просит британский МИД прокомментировать заявления главы генштаба страны Николаса Картера о вооруженной конфронтации с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

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В британских СМИ появилось заявление Картера о том, что политика РФ может привести к военному ответу Британии. Также он назвал поддержку РФ сирийскому правительству и осуществление гуманитарных проектов в Африке угрозами безопасности.

По данным агентства, посольство просит дать Британию официальную позицию по данным вопросам. В свою очередь, российские дипломаты назвали заявления Картера «ущербными и безрассудными».

Ранее стало известно, что девять россиян включены в доклад Британии о «российской угрозе».


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ФОТО: Pixabay
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