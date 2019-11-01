В Британия заявили, что нашли средство против российских подлодок

«Это меняющий игру противолодочный и морской патрульный самолет, способный обнаруживать и отслеживать самые сложные подводные лодки, которые сейчас выставляет Россия», - заявил изданию Вигстон, добавив, что в России должны признать, что "им негде спрятаться".

По данным издания, в 2015 году правительство выделило 3 млрд фунтов стерлингов на покупку новых самолетов Poseidon Maritime Patrol Aircraft (MPA) для отслеживания враждебных морских целей и защиты британских ядерных подводных лодок. Отмечается, что первый самолет прибудет в Британию начале 2020 г. Все девять самолетов будут поставлены в ноябре 2021 года.

Как отмечает издание, такой ответ ВВС Британии дают на активизацию российских подлодок в Атлантике. Ранее сообщалось, что десять российских подлодок проводят учения в атлантических водах.

