Болгария сделает ремонт 80 танков Украины
2 июня 202221:09
Болгария в качестве военной помощи Украине проведет ремонт 80 танков страны. Об этом заявил премьер-министр Кирил Петков, передает ТАСС.
Петков отметил, что это решение было принято, «несмотря на сложную внутриполитическую ситуацию» в стране.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru