Болгария сделает ремонт 80 танков Украины

Петков отметил, что это решение было принято, «несмотря на сложную внутриполитическую ситуацию» в стране.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

