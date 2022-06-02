Болгария сделает ремонт 80 танков Украины

Болгария в качестве военной помощи Украине проведет ремонт 80 танков страны. Об этом заявил премьер-министр Кирил Петков, передает ТАСС.

Пеле обратился к Путину по поводу ситуации на Украине

Петков отметил, что это решение было принято, «несмотря на сложную внутриполитическую ситуацию» в стране.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТанки
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