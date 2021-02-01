Москва надеется на улучшение отношений с ЕС после визита Борреля

Россия надеется на возможность улучшения отношений с Евросоюзом в результате визита главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля в Москву. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова.

Визит главы европейской дипломатии в Москву запланирован на 4-6 февраля. Чижов сообщил о надежде, что Россия сможет разморозить отношения с ЕС после встречи с политиком.

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Чижов добавил, что контракты между Евросоюзом и Россией продолжаются. Он напомнил о недавно прошедшей консультации по торгово-политическим вопросам и обсуждение реализации Совместного всеобъемлющего плана действий, связанного с ядерной программой Тегерана.



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