Боррель подтвердил ввод санкций ЕС из-за Навального

Страны – участницы Европейского союза достигли политического консенсуса о санкциях в отношении представителей России по поводу инцидента с Алексеем Навальным. Об этом объявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС.

По словам главы европейской дипломатии, участники союза приняли решение поддержать соответствующую инициативу Франции и Германии. Технически ограничительные меры определят уже специалисты в рабочих группах, передаёт RT.