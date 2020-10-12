Боррель подтвердил ввод санкций ЕС из-за Навального
Страны – участницы Европейского союза достигли политического консенсуса о санкциях в отношении представителей России по поводу инцидента с Алексеем Навальным. Об этом объявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС.
По словам главы европейской дипломатии, участники союза приняли решение поддержать соответствующую инициативу Франции и Германии. Технически ограничительные меры определят уже специалисты в рабочих группах, передаёт RT.
При этом Боррель особо подчеркнул, что ситуация, связанная с Навальным, не должна определять отношения Евросоюза и России в целом.
Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что речь идёт только о персональных санкциях, а не против России в целом, отмечают «Известия».
Париж и Берлин предложили пакет санкций против России в качестве повода указывая на предполагаемое «применением химического оружия» против Навального. В МИД России выразили недоумение таким заявлением.
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