Москва и Минск сформируют группу по расследованию дел о геноциде в годы войны
Москва и Минск сформируют международную следственную группу по расследованию дела о геноциде народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.
По его словам, следственная группа формируется совместно с правоохранительными органами России.
«Мы подробно информируем президента Республики Беларусь о ходе следствия. И при недавней встрече с Генеральным прокурором России глава государства предложил нам выйти на более высокий уровень», - приводятся на сайте генпрокуратуры слова Шведа.
Уголовные дела о преступлениях времен Великой Отечественной войны в России в настоящее время возбуждает и расследует СК РФ.
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