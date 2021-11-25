Москва и Минск сформируют группу по расследованию дел о геноциде в годы войны

Москва и Минск сформируют международную следственную группу по расследованию дела о геноциде народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

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По его словам, следственная группа формируется совместно с правоохранительными органами России.

«Мы подробно информируем президента Республики Беларусь о ходе следствия. И при недавней встрече с Генеральным прокурором России глава государства предложил нам выйти на более высокий уровень», - приводятся на сайте генпрокуратуры слова Шведа.

Уголовные дела о преступлениях времен Великой Отечественной войны в России в настоящее время возбуждает и расследует СК РФ.

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