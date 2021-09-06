Генпрокурор Краснов: в России разработали законопроект о «геноциде народов СССР»
В России подготовили законопроект, закрепляющий понятия «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза» Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов в рамках форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы».
Законопроект «закрепит незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права», - цитирует Краснова РИА Новости. Кроме того, документ запрещает реабилитировать и пропагандировать нацистскую идеологию, а также уточняет правовой статус комплекса документов, касающихся Второй мировой войны.
Агентство передает, что в июне текущего года участники федерального проекта «Без срока давности» создали петицию, в которой потребовали признать геноцидом совершенные в военный период преступления нацистов против граждан Советского союза.
Генпрокурор ранее выступал с предложением приравнять реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма к экстремизму. По его словам, это позволит сохранить историческую память и усилить позиции России на международной арене.
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