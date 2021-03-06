Москва хранит молчание по поводу высылки дипломатов из Франции

В посольстве России во Франции не стали комментировать данные о высылке диппредставителя из Парижа в конце 2020 года, опубликованные в газете Les Echos.

«Не комментируем утечки в СМИ», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы российского посольства в Париже.

Les Echos со ссылкой на источники.

Ранее Les Echos сообщила, что Париж выслал одного из руководителей экономического отдела российского посольства, застав его при совершении шпионских действий. РФ в качестве симметричной меры выслала одного из дипломатов экономического отдела французского посольства.

