СМИ узнали о тайной высылке дипломатов РФ и Франции в 2020 году
Россия и Франция в конце прошлого года тайно выслали по одному дипломату от каждой стороны, сообщает Les Echos со ссылкой на источники.
По данным издания, Париж выслал одного из руководителей экономического отдела российского посольства, застав его при совершении шпионских действий. РФ в качестве симметричной меры выслала одного из дипломатов экономического отдела французского посольства.
Отмечается, что процессы прошли в режиме строжайшей секретности, государства не сообщали публично об обмене сотрудниками диппредставительств.
По словам собеседника Les Echos, Россия и Франция «не хотели выносить сор из избы». Издание считает, что государства пытаются внешне сохранить хорошие отношения, несмотря на нарастающие противоречия на фоне ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.
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