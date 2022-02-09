Москва готова обсудить с Берлином снятие ограничений со СМИ

Захарова отметила, что Россия несколько раз просила Германию об обсуждении этого вопроса.

«В ходе контактов сейчас с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок мы поднимали этот вопрос, но глухая стена», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

В начале февраля МИД России заявил, что в ответ на запрет вещания RT Deutsch в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle в России.

