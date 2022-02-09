Москва готова обсудить с Берлином снятие ограничений со СМИ

Москва готова к диалогу с Берлином по вопросу снятия ограничений с работы СМИ двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Захарова опровергла заявления об «изоляции» России

Захарова отметила, что Россия несколько раз просила Германию об обсуждении этого вопроса.

«В ходе контактов сейчас с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок мы поднимали этот вопрос, но глухая стена», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

В начале февраля МИД России заявил, что в ответ на запрет вещания RT Deutsch в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СМИФРГМИД РФ
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