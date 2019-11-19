Московский суд отклонил апелляцию американца, задержанного по обвинению в шпионаже

Московский суд оставил в силе арест Пола Уилана, американского гражданина, задержанного в России по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По данным издания, суд отклонил апелляцию Уилана на освобождение из российской тюрьмы в Лефортово, где он содержался более 11 месяцев. Об этом стало известно на закрытом слушании для прессы, поскольку дело засекречено. Сам Уилан назвал свое дело «ситуацией с заложниками», передает издание. «Уилан похудел и пожаловался на жестокое обращение в тюрьме», - сообщили изданию посетившие его наблюдатели. The Guardian отмечает, что Россия обвинила Уилана в сборе информации о сотрудниках российских спецслужб. Сам Уилан сказал, что его подставили, и что он много лет путешествовал по России, так как у него в этой стране много друзей.



Издание утверждает, что арест Уилана вызвал слухи о том, что его можно обменять на ряд россиян, содержащихся в американских тюрьмах. В своем интервью адвокат Уилана Владимир Жеребенков допустил, что Россия рассмотрит возможность обмена Уилана на кого-то из россиян в следующем году. «Если Трамп выпустит одного из наших, я уверен, что Россия тоже кого-нибудь выпустит», - сказал он. «Это политика высокого уровня. Я хочу сказать, что наш президент абсолютно в этом уверен. Путин смотрит на все это довольно спокойно. Почему бы не совершить сделку?».

