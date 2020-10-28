Московский режим «осторожного оптимизма». Власти продлили COVID-ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился продлить действие требования о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников всех компаний и предприятий города до 29 ноября.

На столько же затянется период действия домашнего режима для людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.

Режим дистанционной учебы для школьников с 6 по 11 классы пока затягивается до 8 ноября. Пойдут ли они в школы с 9 числа, пока неясно: решение будет приниматься на следующей неделе, исходя из эпидемиологической ситуации. А вот учреждения дополнительного образования останутся закрытыми до 29 ноября.

Так называемая система check-in, обязывающая посетителей развлекательных заведений, работающих по ночам, регистрировать на входе номера своих телефонов для оперативного оповещения на случай контактов с носителями коронавируса, властям понравилась. Она не только продолжит функционировать, но ее решено внедрить и в подразделениях правительства города.

Новых ограничений в Москве в связи с коронавирусом пока можно не ожидать, следует из слов Сергея Собянина. Итоги последних двух недель по ситуации с коронавирусом вселяют осторожный оптимизм, заметил градоначальник. В городе удалось прервать цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию столицы и сохраняя работу всех секторов экономики, констатировал Собянин. По его данным, прирост по выявлению новых заболевших за прошедшую неделю составил всего 2%, уровень госпитализации стабилизировался на отметке в среднем 1200 пациентов ежедневно.

Но, если предыдущее заверение считать «пряником», то от «кнута» зарекаться тоже не приходится.

«Смягчение действующих ограничений является преждевременным, так как может привести к дестабилизации ситуации (…) Никаких послаблений не будет и в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима», - написал мэр в своем блоге.

В Москве власти выражают, хоть и осторожный, но оптимизм в связи с динамикой заболеваемости коронавирусом. В обратном направлении дела идут в большинстве российских регионов. Как заявила на совещании с президентом вице-премьер Татьяна Голикова, в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости. При этом она обратила внимание на трудности со средствами индивидуальной защиты и лекарствами: в некоторых регионах запаса хватит на две недели, а то и меньше. Владимир Путин поручил незамедлительно выделить на лекарства для больных коронавирусом 5 млрд рублей.

Но говорить о второй волне коронавируса в России не стоит, - указал Владимир Путин. До некоторых регионов еще не дошла первая, пояснил он.

Ок, говорим об осенней вспышке…

