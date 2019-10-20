Московских артистов встретили в Грузии антироссийской демонстрацией

Двое актеров «Театра имени Месхишвили», где должны выступить россияне, раздавали пришедшим зрителям листовки с надписями «Россия — оккупант» и расклеивали аналогичные стикеры. В то же время на улице собралась толпа, которая скандировала антироссийские лозунги, сообщает Первый канал Грузии.

Как заявила актриса Инга Какиашвили, она и ее коллеги выступают против гастролей московского театра, пока продолжается «российская оккупация» Атоци (село на границе с Южной Осетией).

Напомним, после антироссийских демонстраций в июне этого года по решению президента РФ Владимира Путина между Россией и Грузией было прекращено прямое авиасообщение.

