Московских артистов встретили в Грузии антироссийской демонстрацией

20 октября 201916:54

Гастроли московского театра «У Никитских ворот» в Кутаиси обернулись антироссийской демонстрацией.

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Двое актеров «Театра имени Месхишвили», где должны выступить россияне, раздавали пришедшим зрителям листовки с надписями «Россия — оккупант» и расклеивали аналогичные стикеры. В то же время на улице собралась толпа, которая скандировала антироссийские лозунги, сообщает Первый канал Грузии.

Как заявила актриса Инга Какиашвили, она и ее коллеги выступают против гастролей московского театра, пока продолжается «российская оккупация» Атоци (село на границе с Южной Осетией).

Напомним, после антироссийских демонстраций в июне этого года по решению президента РФ Владимира Путина между Россией и Грузией было прекращено прямое авиасообщение.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Умикашвили
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