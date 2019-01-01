Московские врачи выдвинули своего кандидата в Мосгордуму

Как отметил председатель правления СОВ Шамиль Гайнулин, Дягилев известен как хороший врач и опытный руководитель крупного медицинского учреждения. Сам будущий кандидат заявил, что будет активно взаимодействовать с СОВ в случае избрания депутатом с целью улучшить московское здравоохранение и донести до власти позицию врачей.

По его словам, он будет выдвигать свою кандидатуру на юго-востоке столицы в 24 избирательном округе, где и расположено возглавляемое им учреждение.

Игорь Дягилев родился в 1977 году, окончил Московский институт медико-социальной реабилитации по специальности травматолог-ортопед. Прошел путь от фельдшера в ГКБ им. С.П. Боткина до главного врача крупного медицинского учреждения – Диагностического центра №3, под руководством которого трудится более 800 человек.

