Московские врачи выдвинули своего кандидата в Мосгордуму
Столичное объединение врачей выдвинуло главного врача Диагностического центра №3 Игоря Дягилева кандидатом в депутаты Московской городской Думы. Отмечается, что Дягилев стал первым врачом, выдвинутым кандидатом в депутаты в столичный парламент.
Как отметил председатель правления СОВ Шамиль Гайнулин, Дягилев известен как хороший врач и опытный руководитель крупного медицинского учреждения. Сам будущий кандидат заявил, что будет активно взаимодействовать с СОВ в случае избрания депутатом с целью улучшить московское здравоохранение и донести до власти позицию врачей.
По его словам, он будет выдвигать свою кандидатуру на юго-востоке столицы в 24 избирательном округе, где и расположено возглавляемое им учреждение.
Игорь Дягилев родился в 1977 году, окончил Московский институт медико-социальной реабилитации по специальности травматолог-ортопед. Прошел путь от фельдшера в ГКБ им. С.П. Боткина до главного врача крупного медицинского учреждения – Диагностического центра №3, под руководством которого трудится более 800 человек.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»