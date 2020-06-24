Москалькова рассказала о конфиденциальных переговорах о возвращении Ярошенко и Бута в Россию

Возможность возвращения в Россию Константина Ярошенко и Виктора Бута, осужденных в США, обсуждается, но держится в конфиденциальности. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает ТАСС.

«Обсуждается вопрос возвращения Ярошенко и Бута. Вопрос держится в режиме конфиденциальности, переговоры не закончены», — отметила Москалькова.

Подробности переговоров, по ее словам, просили не раскрывать адвокат и родные Ярошенко. Также Москалькова отказалась комментировать связь возможности выдачи США Пола Уилана, отбывающего срок в России за шпионаж, с переговорами о возвращении Бута и Ярошенко.

«Со мной этот вопрос не обсуждался официально, поэтому я не могу прокомментировать этот вопрос», — сказала уполномоченный по правам человека в России.