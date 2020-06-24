Москалькова рассказала о конфиденциальных переговорах о возвращении Ярошенко и Бута в Россию
Возможность возвращения в Россию Константина Ярошенко и Виктора Бута, осужденных в США, обсуждается, но держится в конфиденциальности. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает ТАСС.
«Обсуждается вопрос возвращения Ярошенко и Бута. Вопрос держится в режиме конфиденциальности, переговоры не закончены», — отметила Москалькова.
Подробности переговоров, по ее словам, просили не раскрывать адвокат и родные Ярошенко. Также Москалькова отказалась комментировать связь возможности выдачи США Пола Уилана, отбывающего срок в России за шпионаж, с переговорами о возвращении Бута и Ярошенко.
«Со мной этот вопрос не обсуждался официально, поэтому я не могу прокомментировать этот вопрос», — сказала уполномоченный по правам человека в России.
Напомним, Виктор Бут в 2012 году в США был приговорен к 25 годам лишения свободы за попытку продажи оружия колумбийской террористической группировке FARC. Российский летчик Константин Ярошенко, экстрадированный ил Либерии, по обвинению в сговоре с целью контрабанды наркотиков на американскую территорию получил 20 лет тюремного заключения.
Американец Пол Уилан в июне 2020 года в России приговорен к 16 годам колонии. Он был обвинен в шпионаже. По словам адвоката, Уилан могет участвовать в обмене на Бута или Ярошенко. Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что американец не значится в схемах обменов заключенными между Россией и США.
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