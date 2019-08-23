Москалькова прилетела в Киев, скрывая цели
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прилетела в Киев. Об этом сообщает пресс-служба российского дипломатического представительства на Украине. Предполагается, что визит омбудсмена продлится один день, отмечает RT.
Цель поездки Москальковой официально не уточняется. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, у неё есть сведения по предстоящему обмену удерживаемыми гражданами.
Однако она призналась, что не может ей пока поделиться. В свою очередь в Кремле подтвердили «определённые контакты» с украинской стороной в этом плане.
Как уточняет Ura.ru, первыми гражданами РФ, которых отпустят на родину в рамках обмена, должны стать военнослужащие — прапорщик Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов.
Об этом сообщили адвокаты, знакомые с подробностями процесса передачи. Ранее стало известно, что Россия и Украина предварительно договорились обменять взаимно по 33 удерживаемых.
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