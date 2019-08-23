Москалькова прилетела в Киев, скрывая цели

Однако она призналась, что не может ей пока поделиться. В свою очередь в Кремле подтвердили «определённые контакты» с украинской стороной в этом плане.

Как уточняет Ura.ru, первыми гражданами РФ, которых отпустят на родину в рамках обмена, должны стать военнослужащие — прапорщик Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов.

Об этом сообщили адвокаты, знакомые с подробностями процесса передачи. Ранее стало известно, что Россия и Украина предварительно договорились обменять взаимно по 33 удерживаемых.

