Москалькова предупредила крымчан об уголовном преследовании на Украине

Омбудсмен отметила, что существует опасность того, что люди могут быть арестованы на территории Украины. По ее словам, сейчас украинские власти удерживают в своих тюрьмах 36 граждан России.

Москалькова добавила, что она внимательно следит за судьбой удерживаемых россиян.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о задержании в Херсонской области россиянина, которого обвинили в «посягательстве» на территориальную целостность страны, передает РИА ФАН.

