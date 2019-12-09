Москалькова предупредила крымчан об уголовном преследовании на Украине
Некоторые крымчане не в курсе того, что на Украине они являются фигурантами уголовных дел. Об этом РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Омбудсмен отметила, что существует опасность того, что люди могут быть арестованы на территории Украины. По ее словам, сейчас украинские власти удерживают в своих тюрьмах 36 граждан России.
Москалькова добавила, что она внимательно следит за судьбой удерживаемых россиян.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о задержании в Херсонской области россиянина, которого обвинили в «посягательстве» на территориальную целостность страны, передает РИА ФАН.
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