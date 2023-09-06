Москалькова обратится в ООН из-за угрозы выселения россиян из Латвии
Обратиться в ООН и Совет Европы из-за нарушения прав россиян в Латвии, пообещала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Накануне стало известно, что 61% из 25 316 граждан РФ, записавшихся на экзамен по латышскому языку, не сдали его с первого раза.
Уполномоченный по правам человека обратила внимание на то, что большинство этих людей – пенсионеры, проживающие в Латвии со времен СССР, и сдать такой экзамен им непросто, а при повторном провале их ждет депортация.
«Считаю, что умышленное создание условий, которые вынуждают граждан покинуть Латвию, грубым нарушением прав человека», - подчеркнула Москалькова.
Ранее стало известно, что Латвия обяжет покинуть страну шесть тысяч россиян, не сдавших языковой экзамен, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru