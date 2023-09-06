Москалькова обратится в ООН из-за угрозы выселения россиян из Латвии

Обратиться в ООН и Совет Европы из-за нарушения прав россиян в Латвии, пообещала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

В Латвии начали штрафовать людей, писавших поздравления с Днем Победы

Накануне стало известно, что 61% из 25 316 граждан РФ, записавшихся на экзамен по латышскому языку, не сдали его с первого раза.

Уполномоченный по правам человека обратила внимание на то, что большинство этих людей – пенсионеры, проживающие в Латвии со времен СССР, и сдать такой экзамен им непросто, а при повторном провале их ждет депортация.

«Считаю, что умышленное создание условий, которые вынуждают граждан покинуть Латвию, грубым нарушением прав человека», - подчеркнула Москалькова.

Ранее стало известно, что Латвия обяжет покинуть страну шесть тысяч россиян, не сдавших языковой экзамен, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:ДепортацияРоссиянеЛатвияТатьяна Москалькова

Горячие новости

Все новости

партнеры