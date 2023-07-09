В Латвии начали штрафовать людей, писавших поздравления с Днем Победы

В Латвии начали рассылать штрафы тем, кто 9 мая писал поздравления с Днем Победы и ставил лайк под такими записями, сообщают СМИ.

Испания, Чехия, Финляндия и Латвия понесли убытки без туристов из России

Госполиция подтверждает, что людей привлекают к административной ответственности за такие посты.

Количество нарушителей и суммы штрафов стражи правопорядка пока не раскрывают.

Ранее стало известно о том, что Латвия намерена отдать Украине все свои вертолеты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Штраф9 маяЛатвия

Горячие новости

Все новости

партнеры