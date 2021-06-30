Мосгорсуд примет решение о продлении меры пресечения обвиняемому в госизмене Сафронову
Мосгорсуд в среду 30 июня примет решение о продлении меры пресечения советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который арестован год назад по обвинению в госизмене.
Заседание начнется в 10:30 по московскому времени. Telegram-канал "СвободуСафронову!" передает, что на заседании будут присутствовать следователь, прокурор и сторона защиты. СМИ и родственников не пустят из-за ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.
По версии ФСБ, Сафронов был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Сафронов категорически отрицает свою вину и считает свое дело политически мотивированным. Ранее журналист работал в изданиях "Коммерсантъ" и "Ведомости".
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