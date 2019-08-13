Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил решение окружного избиркома об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы Сергею Митрохину и обязал его зарегистрировать, сообщает РИА Новости.
Ранее окружная избирательная комиссия по району Арбат приняла решение отказать Сергею Митрохину в регистрации в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы. Это был уже повторный отказ — ранее окружная комиссия также отказывала председателю партии «Яблоко», однако Московская городская избирательная комиссия вынесла рекомендацию пересмотреть такой вердикт. Напомним, Митрохину не хватало подписей, так как часть из них была забракована.
Напомним, в эфире НСН экс-председатель Московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин прокомментировал решение перепроверить собранные за него подписи.
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