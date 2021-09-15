Моргенштерн внесен в черный список на Украине

Таким образом, Моргенштерн признан человеком, создающим угрозу национальной безопасности. Рекомендацию о включении рэпера в черный список дала Служба безопасности Украины, отметив, что тот пропагандирует наркотики, культ насилия и жестокости.

Ранее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону исполнитель заявил, что в «черном списке» исполнителей он фигурирует как Алишер Валеев, однако он еще в подростковом возрасте взял фамилию матери - Моргенштерн.

Как отмечает агентство, в настоящее время в списке значатся две фамилии - Валеев и Моргенштерн.