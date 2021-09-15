Моргенштерн внесен в черный список на Украине
Российский рэпер Моргенштерн попал в черный список Украины по приказу министерства культуры и информационной политики страны, передает ТАСС.
Таким образом, Моргенштерн признан человеком, создающим угрозу национальной безопасности. Рекомендацию о включении рэпера в черный список дала Служба безопасности Украины, отметив, что тот пропагандирует наркотики, культ насилия и жестокости.
Ранее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону исполнитель заявил, что в «черном списке» исполнителей он фигурирует как Алишер Валеев, однако он еще в подростковом возрасте взял фамилию матери - Моргенштерн.
Как отмечает агентство, в настоящее время в списке значатся две фамилии - Валеев и Моргенштерн.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 841 / сут.
Умерли
195 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 039 / сут.
- Арестованы мигранты по обвинению в насилии и убийстве пенсионерки в Подмосковье
- Журнал Time внес Навального и Бритни Спирс в список самых влиятельных людей мира
- СМИ: израильский антипрививочник умер от COVID-19
- ДНР и ЛНР создали единое экономическое пространство
- В Великобритании назначили нового главу МИД
- Премьер Чехии рассказал о состоянии госпитализированного президента Земана
- Фильм «Дюна» стал рекордсменом по предпродажам билетов в России
- Вредных веществ не нашли в детсаду Минвод после эвакуации 70 человек
- В Испании впервые в мире госпитализировали подростка-игромана
- Евро упал к рублю до минимума за 13 месяцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru