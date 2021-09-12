Моргенштерн рассказал о сборе денег для ребенка из страха перед уголовным делом
Моргенштерн рассказал о сборе денег для ребенка из страха перед уголовным делом. Рэпер признался, что помогал больному спинальной мышечной атрофией Илье Худобе из Тимашевска потому, что ему угрожали уголовным делом о пропаганде наркотиков. Моргенштерн сообщил о каком-то проверенном источнике, который рассказал музыканту, что ему могут подбросить наркотики. По словам рэпера, «один человек, работающий в правоохранительных органах», сбросил ему информацию о сборе средств для Ильи Худобы. Собеседник назвал мальчика «ребенком майора полиции» и предложил таким образом «заработать очков».
После этого Моргенштерн перевел на счет первые миллионы рублей. Музыкант признается, что делал это не потому, что хотел, а чтобы обезопаситься.
"Вот смотрите, я же помогаю ребенку майора полиции, не подкидывайте мне наркотики пожалуйста», — признался рэпер. Артист добавил, что позднее начал общаться с семьей ребенка и восхитился мужеством его матери.
В конце июня музыкант перевел на лечение ребенка 10 миллионов рублей. Его поддержали и другие звезды. По последним данным, всего на лечение трехлетнего мальчика собрали около 161 миллиона рублей из необходимых 168 миллионов.
Ранее сообщалось, что бокалы со свадьбы Моргенштерна оценили в полмиллиона рублей.
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