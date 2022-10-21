Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании

По её словам, выдвинуть свою кандидатуру она решила с целью «объединить страну».

«Я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие всеобщие выборы», - написала Мордонт.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не будет баллотироваться на пост премьер-министра и намерен поддержать кандидатуру экс-премьера Бориса Джонсона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

