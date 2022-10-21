Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании
Лидер палаты общин Великобритании Пенни Мордонт в своих соцсетях заявила, что решила баллотироваться на пост премьер-министра страны.
По её словам, выдвинуть свою кандидатуру она решила с целью «объединить страну».
«Я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие всеобщие выборы», - написала Мордонт.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не будет баллотироваться на пост премьер-министра и намерен поддержать кандидатуру экс-премьера Бориса Джонсона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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