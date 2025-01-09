Мораторий на банкротство оператора «Северного потока – 2» продлили до 9 мая
Суд в Швейцарии обязал Nord Stream 2 AG - оператора газопровода «Северный поток – 2» в течение 60 дней полностью выплатить задолженности мелким кредиторам, иначе будет открыто банкротство, сообщили РИА Новости со ссылкой на данные суда.
Окончательный мораторий на банкротство компании продлен до 9 мая 2025 года. В течение этого периода компания Nord Stream 2 AG должна будет направить соответствующие квитанции об оплате в кантональный суд швейцарского кантона Цуг.
Временным административным управляющим остается компания Transliq.
Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» могут быть причастны Великобритания, Норвегия, Украина и Польша. Об этом она заявила на презентации своей книги «Реквием по Европе» в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru