Мораторий на банкротство оператора «Северного потока – 2» продлили до 9 мая

Суд в Швейцарии обязал Nord Stream 2 AG - оператора газопровода «Северный поток – 2» в течение 60 дней полностью выплатить задолженности мелким кредиторам, иначе будет открыто банкротство, сообщили РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Окончательный мораторий на банкротство компании продлен до 9 мая 2025 года. В течение этого периода компания Nord Stream 2 AG должна будет направить соответствующие квитанции об оплате в кантональный суд швейцарского кантона Цуг.

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Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» могут быть причастны Великобритания, Норвегия, Украина и Польша. Об этом она заявила на презентации своей книги «Реквием по Европе» в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Северный Поток-2

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