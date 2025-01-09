Мораторий на банкротство оператора «Северного потока – 2» продлили до 9 мая

Суд в Швейцарии обязал Nord Stream 2 AG - оператора газопровода «Северный поток – 2» в течение 60 дней полностью выплатить задолженности мелким кредиторам, иначе будет открыто банкротство, сообщили РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Окончательный мораторий на банкротство компании продлен до 9 мая 2025 года. В течение этого периода компания Nord Stream 2 AG должна будет направить соответствующие квитанции об оплате в кантональный суд швейцарского кантона Цуг.