Моралес вылетел из Боливии в Мексику

Президент Боливии Эво Моралес, который накануне, 11 ноября, подал в отставку, вылетел в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище, пишет РЕН ТВ. Об этом написал политик в публикации на странице в своем Twitter-аккаунте.

В посте он также сообщил, что испытывает боль, покидая страну по политическим причинам, уточняют Известия. Однако Моралес пообещал вскоре вернуться на родину с большей силой и энергией.

В свою очередь глaвa мексикaнского МИДa Мaрсело Эбрaрд отметил, что Морaлес покинул Боливию нa сaмолете прaвительствa Мексики, уточняет RT. Средствa мaссовой информaции сообщaют, что политикa зaбрaли из городa Чиморе.

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает на развитие ситуации в Боливии по закону и без вмешательства извне. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в эфире НСН заявил, что есть все формальные основания говорить о перевороте в Боливии.

