Молдавский политолог рассказал на что готов Додон ради победы на выборах

Президент Республики Молдова Игорь Додон высказался категорически против возвращения парламентской формы выборов в стране, поддержав, таким образом, прямые общенародные выборы президента. Выборы должны состояться в республике уже осенью 2020 года.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН рассказал, чего ожидать от выборов в Молдавии.

«На самом деле, как бы ни хотелось друзьям, соратникам и партнёрам Игоря Додона видеть его главой государства, рейтинг его объективно падает. Этому много причин: ситуация с коронавирусом, с которой Молдавия очень сложно справляется, экономическая ситуация, социальное напряжение и другие факторы, понижающие рейтинг Додона. Поэтому если он говорит, что выборы будут проводиться всенародно, это совсем не значит, что так и будет. Ранее он заявлял, что не пойдёт на смешанные выборы, но потом пошёл. Говорил, что не пойдёт в союз с антироссийской партией олигархов, которая называется демократическая, но потом партия Додона пошла с ними в союз. Говорил, что надо идти на сближение с Евразийским союзом, а премьер, которого он выбрал, провозгласил курс Молдовы на европейскую интеграцию и так далее», - заявил Тулянцев.

Так же он сообщил, при каких условиях Игорь Додон допустит всенародные выборы.

«Если у Додона будет продолжать падать рейтинг, то ему же будет выгодно, чтобы его выбирали в парламенте, потому что его партия и его нынешние союзники – демократическая партия, могут обеспечить ему избрание. Причём подобные разговоры уже ведутся между этими партиями. Если Додону удастся обеспечить себе рейтинг, за счёт кредита, который Молдавия сейчас получит от России, и он пустит эти деньги на социальные проекты, строительство дорог и подобные вещи, а внешние партнёры окажут ему поддержку, то тогда он попытается провести всенародные выборы» - сказал политолог.

Подытоживая, Игорь Тулянцев добавил, что прямые выборы незаконны, а Додон поддержит ту форму выборов, которая будет ему выгодна.

«Но на самом деле, прямые выборы президента в Молдавии незаконны и когда они были в последний раз, такое решение принял конституционный суд, и уже тогда это нарушало конституцию. Здесь всё очень неоднозначно и как дальше будет действовать Игорь Додон, покажет время. Всё будет зависеть не от того, как будет законно, а от того, что будет с рейтингом Додона», - сообщил он.

В 2020 году также состоятся выборы в США, они запланированы на 3 ноября. Стало известно, что благодаря пандемии COVID-19 Дональд Трамп впервые догнал Джо Байдена по популярности среди избирателей, о чём сообщает телеканал Fox News.

