Молдавские политики завязали драку в прямом эфире

Советник президента Молдавии Сергей Тофилат и бывший заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Косован подрались в прямом эфире телеканала Jurnal TV.

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Между политиками начался конфликт, в ходе которого Косован облил своего противника водой. После этого Тофилат повалил экс-замминистра на пол, из-за чего Косован потерял сознание, пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что политику понадобилась медицинская помощь. Позже ведущий программы Дмитрий Мишин заявил, что участники драки помирились, и опубликовал фотографию, на которой Косован и Тофилат жмут руки.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь
ТЕГИ:ДракаПолитикаМолдавия
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