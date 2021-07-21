Молдавские политики завязали драку в прямом эфире
Советник президента Молдавии Сергей Тофилат и бывший заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Косован подрались в прямом эфире телеканала Jurnal TV.
Между политиками начался конфликт, в ходе которого Косован облил своего противника водой. После этого Тофилат повалил экс-замминистра на пол, из-за чего Косован потерял сознание, пишет РЕН ТВ.
Отмечается, что политику понадобилась медицинская помощь. Позже ведущий программы Дмитрий Мишин заявил, что участники драки помирились, и опубликовал фотографию, на которой Косован и Тофилат жмут руки.
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