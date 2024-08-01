Молдавия вышлет помощника военного атташе посольства России
Одного сотрудника посольства России в Кишиневе объявили персоной нон грата. Об этом заявил посол РФ в Молдавии Олег Васнецов, пишет ТАСС.
Власти республики приняли решение на фоне появившихся в СМИ данных об обвинении двух местных чиновников в шпионаже. Как отметили в молдавском МИД, сотрудник российского дипведомства якобы вел «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».
Васнецов уточнил, что Молдавию покинет помощник военного атташе российской дипмиссии. Москва ответит на высылку дипломата. По словам посла, действия Кишинева направлены на демонтаж двусторонних отношений с Россией, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС: Число пострадавших при обрушении многоэтажки в Нижнем Тагиле возросло до шести
- Израиль заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС ад-Дейфа
- «Стены и пол зашевелились»: Житель Нижнего Тагила рассказал взрыве газа в жилом доме
- Матвиенко назвала условие для переговоров России с Украиной
- СМИ: Режим ЧС ввели в Нижнем Тагиле, где рухнул подъезд многоэтажки
- ВЦИОМ: 78% россиян считают, что женщины должны участвовать в политике наравне с мужчинами
- К месту обрушения многоэтажки в Нижнем Тагиле направили две аэромобильные бригады
- СМИ: Водитель сбил пенсионерку и врезался в магазин на северо-востоке Москвы
- Молдавия вышлет помощника военного атташе посольства России
- СМИ: Повторное частичное обрушение произошло в многоэтажке в Нижнем Тагиле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru