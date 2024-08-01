Молдавия вышлет помощника военного атташе посольства России

Одного сотрудника посольства России в Кишиневе объявили персоной нон грата. Об этом заявил посол РФ в Молдавии Олег Васнецов, пишет ТАСС.

Российского посла вызвали в МИД Молдавии для вручения ноты протеста

Власти республики приняли решение на фоне появившихся в СМИ данных об обвинении двух местных чиновников в шпионаже. Как отметили в молдавском МИД, сотрудник российского дипведомства якобы вел «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

Васнецов уточнил, что Молдавию покинет помощник военного атташе российской дипмиссии. Москва ответит на высылку дипломата. По словам посла, действия Кишинева направлены на демонтаж двусторонних отношений с Россией, пишет RT.

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Фото: telegram.org
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