Замещение невозможно: «Газпром» теряет львиную долю прибыли в Европе

Аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов рассказал НСН, что технической возможности «перебросить» газ на другие рынки сейчас нет. 

«Газпром» зарабатывает две трети прибыли на экспорте газа в дальнее зарубежье, пока высокие цены компенсируют падение поставок, но ситуация может измениться уже в следующем году, заявил аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов в беседе с НСН.

Накануне стало известно, что добыча «Газпрома» за десять месяцев этого года сократилась на 18,6%, до 344 миллиардов кубометров газа. Спрос на газ на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,6%, экспорт в страны дальнего зарубежья— на 42,6%. Фролов объяснил, чем такая ситуация грозит компании.

«Примерно две трети денег, которые «Газпром» зарабатывает, он зарабатывает от экспорта в дальнее зарубежье, это львиная доля. На внутреннем рынке цены регулируются государством, а на внешнем нет. Чтобы сказать, насколько для «Газпрома» болезненным будет вот это падение, нам нужно знать, сколько газ будет стоить в следующем году. Сейчас цены настолько велики, что даже снижение объемов поставок не так критично скажется на выручке. Цены компенсируют падение поставок, но они не могут компенсировать это постоянно», - отметил он.

По словам аналитика, быстро переориентироваться на другие рынки не получится из-за технических особенностей транспортировки.

«Будут скидки»: Благодаря газовому хабу Турция обрела рычаг давления на Россию

«В ближайшее время никакого замещения не случится, потому что нет технической возможности отправлять газ куда-то еще, кроме ЕС. Сейчас нельзя просто взять и перебросить трубу, это физически невозможно. Можно было бы перебрасывать объемы, если бы значительная доля газа поставлялась в сжиженном виде», - объяснил собеседник НСН.

При этом в течение десяти лет можно будет перебросить часть невостребованного в Европе газа в Китай, отметил Фролов.

«Потери европейского рынка в текущем году могут составить порядка 85 миллиардов кубометров, а в следующем году превысить 100 миллиардов. Минимизация потерь маловероятна из-за политических вопросов. Перебросить объемы на другие рынки мы можем в ближайшее десятилетие, если будет подписан контракт на газопровод «Сила Сибири – 2». Тогда 50 миллиардов кубометров сможем перенаправить на рынок Китая», - добавил он.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, что Турция благодаря газовому хабу обрела рычаг давления на Россию и может требовать скидок

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ФОТО: РИА Новости
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