Замещение невозможно: «Газпром» теряет львиную долю прибыли в Европе

«Газпром» зарабатывает две трети прибыли на экспорте газа в дальнее зарубежье, пока высокие цены компенсируют падение поставок, но ситуация может измениться уже в следующем году, заявил аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов в беседе с НСН.

Накануне стало известно, что добыча «Газпрома» за десять месяцев этого года сократилась на 18,6%, до 344 миллиардов кубометров газа. Спрос на газ на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,6%, экспорт в страны дальнего зарубежья— на 42,6%. Фролов объяснил, чем такая ситуация грозит компании.

«Примерно две трети денег, которые «Газпром» зарабатывает, он зарабатывает от экспорта в дальнее зарубежье, это львиная доля. На внутреннем рынке цены регулируются государством, а на внешнем нет. Чтобы сказать, насколько для «Газпрома» болезненным будет вот это падение, нам нужно знать, сколько газ будет стоить в следующем году. Сейчас цены настолько велики, что даже снижение объемов поставок не так критично скажется на выручке. Цены компенсируют падение поставок, но они не могут компенсировать это постоянно», - отметил он.

По словам аналитика, быстро переориентироваться на другие рынки не получится из-за технических особенностей транспортировки.