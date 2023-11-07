США приостановят участие в ДОВСЕ из-за выхода РФ из договора
Соединённые Штаты Америки решили приостановить выполнение обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), начиная с 7 декабря. Об этом объявил Белый дом вслед за выходом России из договора.
Как указано в официальном сообщении администрации Вашингтона, на этот шаг пришлось пойти в связи с кардинальным изменением обстоятельств. Об аналогичном решении сегодня объявил Североатлантический совет НАТО.
В Белом доме уточнили, что ряд партнеров по ДОВСЕ, которые не входят в НАТО, также выступили за приостановку выполнения обязательств по нему в качестве ответной меры на демарш Москвы.
Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщает, что министерство иностранных дел России в ночь на 7 ноября объявил о завершении формальностей по выходу из ДОВСЕ. Документ определял количественные ограничения на вооружение и технику. Президент России Владимир Путин 29 мая нынешнего года подписал принятый парламентом закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru