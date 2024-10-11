Молдавия отклонила предложение Приднестровья по референдуму о вступлении в ЕС

Молдавия отклонила предложение Приднестровья провести референдум о вступлении в Европейский союз на территории непризнанной республики. Об этом говорится в заявлении Бюро по реинтеграции, которое было опубликовано на сайте правительства Молдавии.

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Отмечается, что правовые нормы не позволяют открыть избирательные участки «на неконтролируемой территории, где нет гарантий безопасности и уверенности в отсутствии внешнего вмешательства». Указывается, что это может поставить под угрозу результаты выборов.

Власти также призвали Тирасполь воздержаться от вмешательства в избирательный процесс.

Выборы в Молдавии пройдут 20 октября параллельно с референдумом о вступлении страны в Евросоюз. МИД Приднестровья ранее призвал не игнорировать мнение проживающих в непризнанной республике молдаван и предложил открыть там избирательные участки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артем Кулекин
ТЕГИ:ЕвросоюзПриднестровьеМолдавия

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