Молдавия отклонила предложение Приднестровья по референдуму о вступлении в ЕС

Отмечается, что правовые нормы не позволяют открыть избирательные участки «на неконтролируемой территории, где нет гарантий безопасности и уверенности в отсутствии внешнего вмешательства». Указывается, что это может поставить под угрозу результаты выборов.

Власти также призвали Тирасполь воздержаться от вмешательства в избирательный процесс.

Выборы в Молдавии пройдут 20 октября параллельно с референдумом о вступлении страны в Евросоюз. МИД Приднестровья ранее призвал не игнорировать мнение проживающих в непризнанной республике молдаван и предложил открыть там избирательные участки, передает «Радиоточка НСН».

