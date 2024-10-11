Молдавия отклонила предложение Приднестровья по референдуму о вступлении в ЕС
Молдавия отклонила предложение Приднестровья провести референдум о вступлении в Европейский союз на территории непризнанной республики. Об этом говорится в заявлении Бюро по реинтеграции, которое было опубликовано на сайте правительства Молдавии.
Отмечается, что правовые нормы не позволяют открыть избирательные участки «на неконтролируемой территории, где нет гарантий безопасности и уверенности в отсутствии внешнего вмешательства». Указывается, что это может поставить под угрозу результаты выборов.
Власти также призвали Тирасполь воздержаться от вмешательства в избирательный процесс.
Выборы в Молдавии пройдут 20 октября параллельно с референдумом о вступлении страны в Евросоюз. МИД Приднестровья ранее призвал не игнорировать мнение проживающих в непризнанной республике молдаван и предложил открыть там избирательные участки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экспорт мяса и субпродуктов птицы из РФ за девять месяцев вырос на 11%
- МИД КНДР сделал Южной Корее «последнее» предупреждение
- Силуанов: доклад по платежной системе БРИКС представят на саммите в Казани
- Под домашний арест по делу АСВ отправили арбитражного управляющего
- Стрелявший в супругов в Долгопрудном применил пистолет и обрез
- Аксенов заявил, что пора перестать использовать термин «новые регионы России»
- Молдавия отклонила предложение Приднестровья по референдуму о вступлении в ЕС
- Малкин первым из россиян достиг отметки в 800 голевых передач в НХЛ
- Минобороны РФ: ВСУ потеряли в Курской области 21 900 человек
- Испытания беспилотного вездехода «Калужанин» завершились в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru