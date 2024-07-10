Молдавия не присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России

Молдавия не вошла в список из восьми стран-партнеров и кандидатов на вступление в ЕС, которые поддержали 14-й пакет санкций против России, включая ограничения на транзит газа. Об этом сообщается в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

В нем отмечается, что к решению Совета ЕС о введении санкций в отношении России присоединились страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина, а также государства Европейской зоны свободной торговли — Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.