Молдавия не присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России
Молдавия не вошла в список из восьми стран-партнеров и кандидатов на вступление в ЕС, которые поддержали 14-й пакет санкций против России, включая ограничения на транзит газа. Об этом сообщается в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
В нем отмечается, что к решению Совета ЕС о введении санкций в отношении России присоединились страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина, а также государства Европейской зоны свободной торговли — Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.
24 июня был принят 14-й пакет санкций, включающий ограничения на транзит сжиженного природного газа через порты Европы, отмечает газета «Известия».
Эти меры касаются исключительно реэкспорта в третьи страны через ЕС, не затрагивая импорт. В дополнение к этому, новый список ограничительных мер включает компании из третьих стран, предположительно содействующие обходу ограничений, а также вводит санкции против 116 российских физических и юридических лиц, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru